SUV economici: ecco i migliori sul mercato

Desiderate un nuovo SUV, ma non avete un grande budget a disposizione ?

Ecco la guida che vi mostrerà cinque modelli di SUV ad un prezzo di listino inferiore ai 19.000 euro. Sport Utility Vehicle per ogni esigenza, da modelli ultra low cost come il Dacia Duster a SUV dal look moderno e accattivante come il Citroen C3 AirCross. SUV versatili, pratici ed economici, comodi sia per i lunghi viaggi, sia per un utilizzo quotidiano in città, dotati anche di alimentazione a GPL o metano.

Dacia duster

Iniziamo la nostra rassegna dal Dacia Duster, un SUV decisamente economico proposto nella variante base ad un prezzo di listino di soli 11.900 euro. SUV prodotto in Romania, comodo anche per 5 persone, disponibile anche con motore dotato di doppia alimentazione benzina e GPL.

Citroen C3 Aircross

Se siete alla ricerca di un SUV economico, ma dal look originale e moderno, ecco il Citroen C3 Aircross, acquistabile a partire da 18.300 euro. Un modello disponibile anche con tinta bicolore, dall’ottima abitabilità interna per cinque passeggeri garantita dalla larghezza di 177 centimetri e dall’altezza di 1 metro e 61 cm.

Kia Stonic

Proseguiamo la nostra rassegna con il Kia Stonic, acquistabile ad un prezzo di listino di 16.750 euro. Allestimento base che include touchscreen da 7" con mirroring Apple CarPlay ed Android Auto, Bluetooth, comandi al volante e climatizzatore manuale. Ricordiamo inoltre, il design moderno e le numerose tinte della carrozzeria, anche bicolore.

Seat Arona

Seat propone invece, l’Arona, un Suv compatto dal design moderno e affilato, acquistabile con un prezzo a partire da 17.450 euro. Un modello che tra le sue motorizzazioni vanta anche la versione a metano disponibile a 19.170 euro.

Renault Captur

Concludiamo la nostra rassegna con il Renault Captur, acquistabile ad un prezzo di listino a partire da 16.650 euro. Un SUV dalle dimensioni contenute (lunghezza di 4.122 mm e larghezza di 1.778 mm), ottimo per un utilizzo urbano. Un modello dallo stile inconfondibile che vanta numerose motorizzazioni benzina e diesel da 90 a 150 cavalli.

