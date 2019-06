Moodart fashion school: alta formazione a Verona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Moodart Fashion School è una scuola specializzata nella formazione di esperti della comunicazione nel settore della moda, nata nel 2011 dall'idea imprenditoriale di Elisa Sorrentino e Marika Defloriana, con sede a Verona. Moodart é una realtà di nicchia, dove ogni studente trova la propria dimensione e viene accompagnato nella realizzazione dei propri obiettivi. Classi piccole e specializzazioni ben definite fanno sì che si viva un’esperienza di crescita professionale e personale.

I nostri docenti, appassionati professionisti del settore, trasmettono agli studenti il loro sapere, le loro esperienze e coinvolgono le classi in progetti aziendali ed esercitazioni pratiche. Fashion Editor & Styling, Fashion Events & Production, Fashion Photography Film & Advertising, Visual Merchandising, Digital Strategy & Content Creator. I corsi Moodart sono studiati in collaborazione con le aziende per avere un placement totale, per tale motivo offre corsi post diploma e corsi avanzati post laurea. Il mercato ricerca figure con un’ottima preparazione e competenze specifiche, che possiedano strumenti concreti e una visione reale di quello che accade nel mondo del lavoro.

Per ogni corso di specializzazione, ogni anno, vengono organizzati workshop e tirocini all'estero, in città quali Londra, Parigi, New York e San Francisco, per mettere subito alla prova su campo le competenze acquisite, nonché partecipazioni, grazie alla collaborazioni con aziende e docenti, alle Fashion Week di Milano e alle fiere di settore come Pitti Immagine. Crediamo nel talento, nel valore delle esperienze, nel confronto con il mondo, nella formazione sul campo e nella meritocrazia, per questo formiamo professionisti che, fin dall'inizio dei corsi, sappiamo gestire la propria creatività relazionandola correttamente al mercato e ai mestieri che andranno a svolgere.

Questo è il periodo in cui i maturandi e maturati dovranno capire cosa vogliono fare da grandi, conoscere le infinite possibilità di formazione e gli sbocchi professionali, Moodart ha ideato un sistema di orientamento personalizzato, attraverso test attitudinali e colloqui conoscitivi che permettano di guidare efficacemente la scelta didattica. Durante tutto il corso il nostro Career Service e Placement aiuta gli studenti a connettersi con le aziende e con le opportunità di lavoro più adatte al profilo, a creare il Curriculum Vitae, il portfolio e l'identità professionale, organizzando Career Day in sede, intere giornate dedicate a colloqui con aziende moda e professionisti del settore in cerca di nuovi talenti.