Forti temporali attesi sul Veneto e scatta ancora lo "stato di attenzione"

Nuova allerta meteo in Veneto. Dopo le previsioni emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato regionale, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, per possibili precipitazioni (anche a carattere di rovescio o forte temporale) lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per criticità idrogeologica nei seguenti bacini idrografici:

Vene-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, province di RO e VR);

Vene-E (Basso Brenta - Bacchiglione, province di PD, VI, VR, VE, TV);

Vene-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, province di VE, TV, PD).

Queste le previsioni meteo Arpav: