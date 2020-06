Tempo ancora instabile in Veneto, ma sono previste alcune schiarite

Il bollettino Meteo del Veneto prevede che domani, mercoledì 17 giugno, prevarrà un tempo variabile che, nelle ore pomeridiane, potrà mostrarsi a tratti più instabile. La nuvolosità sarà maggiormente persistente sulle zone montane mentre le schiarite riguarderanno in particolare la pianura. Una situazione metereologica simile è prevista anche per giovedì 18.

La giornata di martedi prosegue invece con cielo nuvoloso alternato a qualche schiarita. Non si escludono alcune precipitazioni sia in pianura che in montagna. Si registra un moderato aumento delle temperature massime, almeno nelle zone pianeggianti.

In riferimento alla criticità idrogeologica, nelle giornate di martedì e mercoledì il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile non segnala fenomeni significativi prevedibili. Per il comune di Borca di Cadore (Belluno) è confermato il livello di “attenzione” a causa del fenomeno franoso presente nel territorio.

Il bollettino meteo di Arpav del 16 giugno

Allegati