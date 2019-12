Meteo, temperature minime alte per il periodo. Anche 12° nel Veronese

Record di temperature in Veneto. Questa mattina, 18 gennaio, il Centro Meteo Arpav ha rilevato temperature particolarmente miti in Veneto. Le minime erano inferiori allo zero solo oltre i 2.200 m di quota sulle Dolomiti. In pianura, le temperature minime in questo periodo generalmente si aggirano intorno agli 0 gradi, ma oggi hanno toccato anche i 12 gradi e in molti casi sono stati superati ai valori record di dicembre.

Nel Veronese, le temperature minime di oggi sono state ovunque superiori allo zero. In Lessinia e sul Baldo si sono aggirate tra i 4 e i 6 gradi. Nel capoluogo e nell'Est Veronese si sono registrati i valori più alti tra i 10 e i 12 gradi. Mentre nella Bassa, le temperature minime hanno avuto valori compresi tra gli 8 e i 10 gradi.

Temperature decisamente anomale, ad una settimana dal Natale.