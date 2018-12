Attesi in Veneto venti forti o molto forti per l'inizio del nuovo anno

Dopo quello diffuso per il 30 e 31 dicembre, il quadro meteorologico in Veneto prevede per mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio 2019 venti forti o molto forti da nord-nord ovest in quota, a tratti anche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn.

Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione sulle zone Montane e Pedemontane del territorio per le intere giornate di mercoledì e giovedì da riconfigurare, a livello locale, in Pre allarme o Allarme a seconda dell’intensità del vento.