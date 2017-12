Le previsioni meteo per giovedì 28 dicembre 2017

Precipitazioni consistenti sono attese in mattinata su zone montane e pedemontane, mentre la Protezione Civile resta in allerta per il pericolo valanghe

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, che prevede tra mercoledì e la mattina di giovedì precipitazioni specie su zone montane e pedemontane, con quota neve a 600/900 metri sulle Dolomiti e 900/1100 metri sulle Prealpi e accumuli anche consistenti sopra i 1000 metri sulle Dolomiti e sopra i 1400 metri sulle Prealpi, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate dalla mezzanotte di martedì fino alle ore 14 del 28 dicembre.

Il Centro segnala che il clima particolarmente rigido, anche dopo l’evento nevoso, favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio raccomandando agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.

Anche il pericolo di valanghe sarà in progressivo aumento fino a diventare marcato (grado 3) nella giornata di mercoledì. Si potranno verificare distacchi spontanei di valanghe per lo più di medie dimensioni lungo i percorsi abituali sui versanti in tutte le esposizioni al di sopra dei 1500‐1600 m. che, nelle situazioni più esposte, potranno interessare la viabilità in quota, in modo particolare sui passi dolomitici.

Pertanto, a partire da mercoledì 27 dicembre alle ore 10 il livello di criticità dichiarato per rischio valanghe sarà arancio (preallarme) nelle sottozone interessate dai maggiori apporti di neve (Prealpi vicentine, Prealpi bellunesi, Alpago, Dolomiti meridionali) e giallo (attenzione) altrove.