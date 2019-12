La pioggia se ne va: previsto tempo soleggiato per Natale e Santo Stefano

Dopo una settimana caratterizzata da frequenti impulsi, a tratti perturbati, di correnti molto umide e con temperature molto superiori alla norma, il tempo sulla regione tende a divenire stabile e soleggiato. Queste le previsioni meteo Arpav, secondo le quali l’allontanamento verso est del sistema depressionario responsabile del maltempo che ha colpito anche il Veneto nel corso del fine settimana scorso, favorisce un promontorio di alta pressione sull’Europa centro-occidentale e la discesa sull’arco alpino orientale di correnti in quota settentrionali un po’ più fredde e asciutte soprattutto sul versante meridionale.

Per i prossimi giorni, comprese le giornate di Natale e Santo Stefano, sono previste condizioni di tempo stabile, senza precipitazioni e in prevalenza soleggiato con aria limpida e a tratti ventoso, specie in montagna, e temperature in contenuto calo fino a valori in linea con le medie del periodo.

Nel dettaglio: