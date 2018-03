Meteo, per la primavera bisogna attendere almeno un'altra settimana

Nuova nevicata in Veneto e nel veronese per questo mese di marzo, in cui la coda dell'inverno si è fatta sentire davvero rigida. Ieri, 18 marzo, sono affluite correnti molto fredde da nord-est richiamate da un sistema depressionario formatosi sull'alto Tirreno, spiegano dall'Arpav, e le precipitazioni notturne e anche del primo mattino di oggi, 19 marzo, sono state anche di carattere nevoso. La pioggia è diventata neve soprattutto nelle zone collinari, mentre la pianura veronese non è stata interessata da fenomeni nevosi, come invece è successo nel basso trevigiano o nel veneziano. Il quadro meteorologico è andato verso un miglioramento nel corso della giornata di oggi ma nella notte che porta a domani, 20 marzo, le temperature potrebbero scendere di nuove, con il rischio gelo.

Le previsioni di Arpav, indicano che fino a sabato 24 marzo non sono previste ulteriori precipitazioni, salvo un temporaneo e modesto episodio sulle zone prealpine nel pomeriggio di domani. Le temperature saranno ancora invernali, con possibili gelate in pianura.

Si dovrà dunque aspettare almeno un'altra settimana prima di poter vedere i primi sprazzi di primavera, anche se l'Arpav ha dato un'occhiata al passato e ha notato che negli ultimi 25 anni, in ben 12 occasioni si è verificata una nevicata marzolina, segno che il fenomeno non è poi così raro in questo periodo dell'anno. Più rare, invece le nevicate in aprile, anche se in Veneto negli ultimi 25 anni si sono registrati 6 casi.