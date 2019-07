Ozono nell'aria: superata ancora la soglia d'informazione a Verona

Le temperature elevate hanno portato al superamento, in città, della soglia di informazione per l’ozono presente nell’aria. Da Palazzo Barbieri ricordano che l’accumulo di ozono è determinato esclusivamente da fattori ambientali e dipende dall’alta pressione, dalla scarsa ventilazione e dalle temperature che si sono registrate in questi giorni.

A causa di queste condizioni, ieri, mercoledì 24 luglio, è stato registrato un valore superiore alla soglia di informazione che è fissata a 180 microgrammi/metro cubo.

Infatti, come comunicato da Arpav, la stazione del Giarol Grande ha rilevato, alle ore 16, una concentrazione di ozono pari a 184 microgrammi/metro cubo.

Si ricorda che sul sito di Arpav sono disponibili tutti i dati in diretta, così come le previsioni per le prossime 48 ore.