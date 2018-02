Neve in pianura: la Protezione Civile mette in guardia i cittadini veneti

Dopo lo stato di Attenzione lanciato martedì, in seguito alle previsioni meteo diffuse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un Avviso di Condizioni Meteo Avverse per Nevicate in Pianura dalla mattinata di giovedì 1 marzo alla serata di venerdì 2.

Possibili precipitazioni infatti potrebbero verificarsi fino in pianura, con accumuli più consistenti nelle zone centro occidentali e meridionali, nonché sulla fascia pedemontana centro occidentale.

Nel corso della mattinata di giovedì sono previste nevicate inizialmente deboli e sparse, poi in estensione e intensificazione nelle ore centrali e fino a sera.

In serata è probabile un'attenuazione dei fenomeni sulle zone centro settentrionali a partire da nord, mentre la neve dovrebbe scendere maggiormente sulla pianura centro meridionale.

Gli accumuli di neve potranno variare fino a 5-10 centimetri. Localmente potrebbero essere un po’ superiori specie sulla pianura interna meridionale.