Torna la neve in montagna, è allerta valanghe. Bufera a Passo Fittanze

Piove su quasi tutto il Veneto mentre a Cortina d'Ampezzo è tornata la neve così come sull'arco delle Dolomiti sopra i 1600. Lo rende noto l'Arpav (Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto) che rileva come i fenomeni sono per lo più a carattere locale e che già nella tarda serata e notte andranno ad esaurimento. Da rilevare in Lessinia, nei pressi di Passo Fittanze ad Erbezzo, una tempesta di neve, piuttosto insolita per il periodo primaverile, che si è verificata nelle scorse ore.

Il video pubblicato sui social dal Bar Passo Fittanze

Il tempo instabile è stato più insistente a nord-est, alternato ad alcune schiarite. La probabilità di precipitazioni, fino a sera, resta alta (75-100%) per fasi di precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse, in vari casi a carattere di rovescio o temporale, localmente consistenti tra Prealpi orientali e la pianura nord-orientale. Sono state coinvolte nelle prime ore del giorno le zone settentrionali e poi le altre per poi andare verso un miglioramento.

Per quanto riguarda le temperature, quelle minime hanno subìto variazioni contenute, mentre le massime sono in calo anche sensibile. In montagna resta alto il pericolo di valanghe: segnalato il codice arancione grado "3".