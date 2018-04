Maltempo nei cieli del Veneto: la Regione estende lo stato di allerta

Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala il protrarsi, anche domani venerdì 13 aprile, dello stato di allerta per rischio idrogeologico nei bacini montani e pedemontani del Piave, Brenta, Bacchiglione e Alpone.

In particolare, a seguito delle piogge consistenti nelle aree montane e collinari centro-occidentali delle ultime 24 ore, la portata di fiumi e torrenti del Bellunese, del Vicentino e dell’alta Marca è in aumento e gli alti livelli idrometrici si protrarranno per l’intera giornata di domani. Per ora non sono state segnalate particolari criticità.