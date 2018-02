Ondata di gelo in Veneto, la Protezione civile raccomanda "massima attenzione"

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Meteo Veneto con segnalazione emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto quest'oggi alle ore 13.00, il Centro decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato la "Fase Operativa di Attenzione" per clima rigido (da riconfigurare, a livello locale, in "Fase operativa di Pre-Allarme" o "Allarme" a seconda dell’intensità del vento) dalla mezzanotte di domenica 25 febbraio fino alla mezzanotte di mercoledì 28 febbraio.

Da domenica 25 febbraio, secondo il bollettino Arpav, si registrerà infatti nel Veneto un marcato calo delle temperature che porterà ad un clima particolarmente rigido almeno fino a metà della prossima settimana. Domenica notte e durante parte della mattinata si prevede la possibilità di qualche fiocco di neve anche in pianura. Fino a lunedì inoltre i venti saranno tesi e a tratti forti da nord-est sulla costa (specie centro-meridionale) e nella pianura limitrofa.

La stessa Protezione civile regionale, ha quindi sottolineato la necessità di attivare ogni forma di prevenzione per la gestione di eventuali situazioni emergenziali: