Nube a imbuto tra Cerea e Legnago, ma la tromba d'aria non si forma

La foto è stata scattata in questi giorni da Francesco Bianchi e condivisa sui social network anche dalla pagina Facebook Meteo4 Verona. Immortala un fenomeno meteorologico non così frequente, verificatosi tra Cerea e Legnago: il funnel cloud o nube a imbuto.

Si tratta di una nuvola formata da goccioline d'acqua condensata e allungata verticalmente da una colonna di vento che ruota e scende verso terra senza però toccarla. «Queste nubi sono sintomo di spiccata instabilità e possono evolvere in trombe d'aria - si legge sulla pagina Facebook di Meteo4 Verona - Non è questo il caso in quanto la struttura è andata a dissolversi poco dopo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fortunatamente, dunque, non si è formata la tromba d'aria, ma si contano comunque molti danni nel Veronese a causa del maltempo di questa seconda settimana di giugno.