Allerta della Protezione Civile per il temporali previsti nei cieli dei Veneto

Rovesci e temporali, anche di una certa intensità sono previsti in Veneto tra martedì e mercoledì. Questa instabilità meteorologica, dovrebbe manifestarsi prima in montagna e poi in pianura, portando il centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto a dichiarare lo "stato di attenzione" per tutti i bacini idrografici, che resterà in vigore fino alla mezzanotte del 4 luglio.

Per quanto riguarda le aree dell'Adige Garda, Monti Lessini, Alpone, Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta Bacchiglione, è stata inoltre diramata l'allerta per possibili fenomeni franosi.