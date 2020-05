Rovesci e temporali attesi in Veneto: scatta l'allerta meteo in Regione

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, decretando lo stato di attenzione a partire dalle 14 di venerdì 23 fino alle ore 8 di sabato 24 maggio.

Le previsioni meteo indicano per venerdì l’assenza di precipitazioni. Dal pomeriggio di sabato si prevede invece un aumento dell'instabilità a partire dalle Dolomiti, con rovesci e temporali dapprima locali, con tendenza a divenire sparsi dalla sera e in estensione verso le Prealpi e parte della pianura fino alle primissime ore di domenica. Non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) specie su zone montane/pedemontane e occasionalmente sulla pianura nord-orientale. Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A (Alto Piave), Vene-H (Piave Pedemontano), Vene-B (Alto Brenta – Bacchiglione - Alpone) e Vene-C (Adige- Garda e Monti Lessini).

Allegati