Maltempo, stato di allerta prorogato. A Lazise un platano secolare abbattuto dal vento

In riferimento alla situazione meteorologica delle ultime 24 ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha prolungato fino alle ore 14.00 di domani, lunedì 27 agosto 2018, lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica in alcuni bacini idrografici del Veneto. In particolare si tratta dei bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda-Monti Lessini.

Proprio in una località della costa gardesana, secondo quanto segnalato da un nostro lettore, nella notte appena trascorsa trascorsa tra sabato 25 e domenica 26 agosto, si è verificata la rottura del tronco e la conseguente caduta di un albero di grandi dimensioni lungo la passeggiata che collega Lazise e Bardolino: «Sulla passeggiata che da Lazise porta a Cisano è caduto un grosso platano secolare con il vento di stanotte. - ci racconta Sergio - Sotto ci sono due panchine per consentire una sosta ai turisti per ammirare il lago. Per fortuna che il maltempo è arrivato di notte».