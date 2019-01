Previsto forte vento in quota per l'Epifania: la Regione resta in allerta

La situazione meteorologica attesa sul territorio veneto indica per sabato e domenica venti forti settentrionali in quota, con possibili raffiche di Foehn nelle valli e localmente sulla fascia pedemontana.

Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane del territorio per le giornate del 5 e 6 gennaio da riconfigurare, a livello locale, in pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento.