Caldo weekend: la regione Veneto dichiara lo "stato di allarme climatico per disagio fisico"

Preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del disagio fisico e della qualità dell’aria per il Veneto emesso da ARPAV - Dipartimento sicurezza del territorio - Centro meteorologico di Teolo, in particolare sulla base delle previsioni per i giorni dal 10 all'11 agosto, la Regione ha comunicato di aver dichiarato "lo stato di allarme climatico per disagio fisico" dal 10 al 12 agosto 2019.

Lo stato di allarme varrà in particolare per le zone costiera, pianeggiante continentale, pedemontana e montana. Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario, ricorda inoltre la Regione Veneto, è attivo il seguente numero verde: 800 462 340. Il numero è realizzato con la collaborazione del Servizio telesoccorso e telecontrollo.

Per segnalazioni di eventuali emergenze di protezione civile è attivo anche il numero verde: 800 990 009. Tale dichiarazione, specifica infine in una nota la Regione Veneto, si intende implicitamente revocata decorso il periodo di validità sopra riportato, salvo eventuali aggiornamenti in caso di peggioramento della situazione.