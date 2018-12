ITS meccatronico Veneto: al Job Orienta tutti intorno al robot Apollo 18! Anche il ministro Di Maio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Si chiude oggi la tre giorni di Job Orienta a Verona, momento focale per orientarsi sui percorsi formativi per migliaia di ragazzi. Nell’area MIUR, al centro della fiera e intorno all’arena dove si dibatte di web e digitalizzazione, l’ITS Meccatronico Veneto, sette sedi in Veneto, tre corsi post diploma al via per il prossimo biennio e un tasso di occupabilità dei diplomati del 99%, attira l’attenzione dei ragazzi, incuriositi dal ROBOT APOLLO 18 in bella mostra nello stand ma anche quella del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi di Maio. Ieri alla fine della seconda giornata avrà, infatti, modo di fermarsi e ascoltare dalla voce di uno degli studenti ITS presenti, il funzionamento del robot e soprattutto come è stato possibile progettarlo, costruirlo, testarlo in piena autonomia grazie al lavoro in teamworking e alle competenze acquisite in aula, in laboratorio e in azienda.