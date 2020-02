Incontro sulla proposta dei tagli al parco della Lessinia al Centro Tommasoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Venerdì 14 febbraio alle ore 20:30 presso il Centro Tommasoli di via L. Perini, 3 a Verona, si terrà il convegno "Lessinia: amore e pragmatismo per il nostro gioiello verde". L’incontro riguarderà l’illustrazione e la discussione sulla contrastata proposta di legge di modifica dei confini del parco. Interverranno per l’occasione il Consigliere regionale PD Anna Maria Bigon, il Consigliere regionale M5S Manuel Brusco e il Consigliere regionale Lista Zaia Stefano Valdegamberi. Modera Davide Zurlo, coordinatore regionale di Volt Europa, movimento organizzatore dell’evento.