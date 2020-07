Multe elenco delle tabaccherie a Verona dove è possibile pagare

Attivo il servizio on-line per la consultazione ed il pagamento delle multe per violazione del Codice della strada accertate dalla polizia municipale, all’indirizzo servizionline.comune.verona.it. Consente la riduzione del 30 percento per le “multe” pagate entro 5 giorni dalla data di accertamento o di notifica della violazione.

Il sistema è consente il pagamento scontato entro 5 giorni alle sole violazioni che lo prevedono. L’aggiornamento ha riguardato anche il posticipo del pagamento al giorno successivo, qualora il quinto giorno sia festivo. C'è la possibilità di pagare la violazione per sosta vietata solo nei primi cinque giorni, trascorsi i quali il sistema non consentirà più il pagamento: il trasgressore dovrà quindi attendere la tradizionale notifica. Rimangono escluse le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni o che prevedono la confisca del veicolo o la sospensione della patente.

Multe a Verona dove è possibile pagare

A seguire l'elenco dei servizi di pagamento a disposizione:



Servizio Internet

servizio di pagamento attraverso la pagina Servizi on line per i cittadini a disposizione di possessori di carta di credito (si veda nella pagina del servizio le carte accettate).



Ufficio Postale

tramite versamento su

c/c n° 241372 intestato a Comune di Verona - Servizio Tesoreria

Sul bollettino andrà indicato chiaramente il numero di verbale al quale il pagamento di riferisce, il nome del trasgressore e la eventuale targa del veicolo con i quale l'infrazione è stata commessa.

Non sarà possibile utilizzare un unico bollettino per pagare più sanzioni. Questo per consentire ai sistemi informatici di agganciare automaticamente il pagamento al verbale in sospeso.



Sportello Polifunzionale via Adigetto

servizio di pagamento violazioni: con importo fino a 50 euro è possibile pagare in contanti, oltre i 50 euro solo con POS.



Servizio lottomatica

presentarsi con il verbale originale presso una tabaccheria-ricevitoria Lottomatica sul territorio nazionale.



Pagamenti provenienti da stati stranieri

per pagare un verbale dall'estero è necessario consultare e seguire le indicazioni riportate sui documenti che sono stati notificati.

