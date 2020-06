Piste ciclabili: la mappa della città

Secondo quanto riferito da una nota del Comune di Verona, partirà lunedì l’articolato programma di manutenzioni delle piste ciclabili che porterà, nel giro di un mese, agli interventi necessari su alcuni tratti della rete ciclopedonale della città. Sarà rifatta la segnaletica orizzontale e saranno riverniciate le linee di margine e mezzeria, le frecce direzionali, i simboli e le strisce degli attraversamenti pedonali e ciclabili. L’intervento, messo a punto dal settore Mobilità e Traffico, rimetterà a nuovo i vari percorsi ciclo pedonali cittadini e li renderà meglio visibili a tutti gli utenti della strada.

Questi interventi rientrano tra quelli previsti nel "Piano per la Mobilità di Emergenza" che ha tra i suoi obiettivi quello di incrementare la ciclabilità urbana, attraverso la manutenzione straordinaria della rete ciclabile e il completamento delle piste già programmate. Il tutto dovrebbe servire a migliorare la mobilità dei cittadini, favorendo percorsi alternativi e sicuri per chi sceglie di spostarsi in bici o a piedi.

Il programma degli interventi

Il calendario prevede che i primi interventi siano realizzati, a partire da lunedì, sulla ciclabile di corso Porta Nuova. Poi, da lunedì 18 maggio, sarà rifatta la segnaletica orizzontale sulle piste di viale dell’Agricoltura e di viale Piave. La settimana successiva sarà la volta dei percorsi ciclopedonali lungo canale Camuzzoni, da via San Marco al Chievo, di stradone Santa Lucia e di via Dalla Chiesa. Successivamente, il programma prevede che, nelle prime settimane di giugno, si proceda alla manutenzione della pista ciclabile di viale Colonnello Galliano e, a seguire, delle ciclabili di viale Venezia, via Unità d’Italia e di via Legnago. Conclude il calendario degli interventi la manutenzione della ciclabile di via Centro.

L'Ass. Zanotto: «Incrementare la mobilità attiva dei cittadini»

«Da anni non veniva messo a punto un programma di manutenzioni delle ciclabili così articolato e completo. - ha detto l’assessore alla Viabilità e Traffico Luca Zanotto - Abbiamo come priorità la sicurezza di pedoni e ciclisti e questa serie di interventi sarà determinante per rendere i percorsi più visibili e i suoi utenti più sicuri. Il nostro obiettivo inserito nel Pme è di gestire la mobilità cittadina in modo da scongiurare l’ipotesi di intasamenti e quindi garantire soluzioni efficienti per sistemi alternativi all’auto privata. A causa delle limitazioni da emergenza sanitaria, la capacità del trasporto pubblico è ridotta, quindi l’auto potrebbe apparire come l’unico sistema di trasporto. Invece, dopo l’allargamento della zona 30, questa misura va nella direzione di incrementare la mobilità attiva dei cittadini e di limitare l’utilizzo delle auto private in ambito urbano». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piste ciclabili: la mappa della città

Clicca sulla mappa per avere indicazioni utili sui vari percorsi e controlla l'elenco completo