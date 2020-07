Dove richiedere contrassegno disabilità Verona

Il contrassegno di parcheggio per disabili, previsto dall'art. 188 del Codice della Strada e dall'art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, è rilasciato dal Comune di Verona presso l'Urp.



Dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni di colore arancione non sono più utilizzabili. E' valido soltanto il CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo) di colore azzurro, che può essere usato in tutti i Paesi dell'Unione, nelle aree riservate.



A chi interessa

Cittadini residenti a Verona con capacità di deambulazione ridotta e/o impedita



Quando

Nel giorno e ora prenotati



Dove

Presso l'Urp, in via Adigetto 10, al piano terra. Durante il periodo di cantiere l'ingresso avviene, solo su appuntamento, da via Adigetto 8: attendere la chiamata dell'operatore (in caso di necessità premere pulsante Urp al videocitofono)



Come

Allo sportello si accede SOLO su appuntamento. La prenotazione si effettua con una delle seguenti modalità:



- Tramite FILAVIA BOOKING APP :

previa installazione dell'applicazione su tablet o smartphone;

su tablet o smartphone; da pc collegandosi al sito www.bookingapp.filavia.it e registrandosi al sistema.

- Telefonando allo 045 2212210 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18.

Se l'operatore è occupato, il sistema offre la possibilità di lasciare il proprio numero di telefono al quale si sarà richiamati entro due giorni lavorativi (attenzione, alla chiamata di ricontatto comparirà numero privato o sconosciuto).

A prenotazione effettuata, il sistema invia un'email ed un sms di conferma con il codice di prenotazione.



Cosa portare

E' necessario presentarsi personalmente all'appuntamento con il modulo di richiesta per il rilascio del contrassegno (vedi Moduli) compilato e accompagnato, a seconda dei casi, da:



Nuovo permesso:

Documento di identificazione in corso di validità

Verbale della commissione medica integrata ai sensi dell'art. 4 Legge 35/2012, dove sia specificato che l'interessato ha diritto al contrassegno o certificato medico in originale rilasciato dal medico del Distretto Sanitario di appartenenza, dal quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesto il contrassegno ha titolo ai sensi dell'art. 381 DPR 495/1992

Due foto a colori, formato tessera, dell'avente diritto

Per i contrassegni temporanei (validità inferiore a 5 anni) 2 marche da bollo da Euro 16,00



Rinnovo permesso:

Documento di identificazione in corso di validità

Vecchio permesso in originale

Certificato del medico di base in originale che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio

Due foto a colori, formato tessera, dell'avente diritto

I rinnovi si effettuano solo se il verbale di invalidità civile è stato rilasciato dall'INPS senza limiti, oppure con certificato medico rilasciato dal medico del Distretto Sanitario di appartenenza.



I contrassegni temporanei (validità inferiore ai 5 anni) non sono rinnovabili. E' necessario richiedere un nuovo permesso.



L'Ufficio effettua controlli sul 100% delle dichiarazioni presentate, come previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 6460 dell'1.12.2014.



In caso di cambio della targa di cortesia associata al contrassegno, va compilato e sottoscritto l' apposito modulo (titolare o tutore, nei Moduli allegati), da inviare via e-mail all'indirizzo passdisabili@comune.verona.it



Costo

Contrassegno permanente (validità di 5 anni): Euro 6,00 per le spese amministrative ed i diritti di segreteria



Contrassegno temporaneo (validità inferiore ai 5 anni): Euro 6,00 per le spese amministrative ed i diritti di segreteria, 2 marche da bollo da Euro 16,00 (art. 13 bis Tabella Allegato B del DPR 642/1972)



Riconsegna

In caso di decesso dell'intestatario, il contrassegno di parcheggio per disabili dev'essere restituito, in alternativa:

presso il Punto Informazioni dello Sportello polifunzionale Adigetto, in via Pallone 13

presso gli Sportelli polifunzionali decentrati (servizio temporaneamente sospeso)

per posta, spedendo il contrassegno all'indirizzo: Comune di Verona - Direzione Servizi ai Cittadini, Ufficio pass disabili - via Adigetto, 10 - 37122 Verona

Fonte: Comune di Verona