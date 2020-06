Il disegno di legge era stato approvato lo scorso 31 marzo dalla giunta regionale del Veneto. Il, 21 aprile, è stato approvato anche dal consiglio regionale. Ed è quindi realtà: gli automobilisti a cui scade il bollo nel periodo compreso tra l'8 marzo al 31 maggio avranno tempo per pagarlo fino al 30 giugno, senza dover pagare sanzioni o interessi.

«Ma noi chiedevamo di più e cioè l'annullamento, almeno per le fasce più deboli», polemizzano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Manuel Brusco e Jacopo Berti, i quali chiedevano uno sforzo in più alla Regione, visto che i veneti non hanno potuto utilizzare le loro vetture a causa dell'emergenza coronavirus. «La Regione non può rinunciare a quei soldi - concludono Brusco e Berti - La stessa Regione che chiede allo Stato elasticità sui tributi, poi si rifiuta di concederla ai suoi cittadini.I veneti insomma devono accontentarsi di poter pagare il bollo con qualche mese di ritardo, mentre la Regione difende le sue casse. Non è questa la politica sana e solidale che ci si aspetta in un momento di emergenza collettiva come quello che stiamo vivendo».

Bollo auto, chi paga e chi no: le informazioni sulle esenzioni

Non si è tenuti al pagamento della tassa se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

si perde il possesso del veicolo (per qualsiasi evento, ivi comprese le sentenze) entro il termine utile per il pagamento; se ne sia annotata la relativa formalità al PRA.

In caso di radiazione intervenuta durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo.

Non si è tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

la radiazione avvenga entro l’ultimo giorno utile per il pagamento; al P.R.A. vi sia l’annotazione della cancellazione

Costo bollo auto

L'importo della tassa si calcola in base ad alcuni parametri che variano a seconda della categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, ecc.), dei suoi dati tecnici (KW, classificazione euro, portata, peso complessivo), della sua destinazione (trasporto persone, trasporto merci) e dell’uso (proprio, privato, conto terzi). L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato utilizzando il servizio online dell'Agenzia delle Entrate.