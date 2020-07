Cambio olio quando e dove farlo a Verona

Per evitare alcun tipo di malfunzionamento della nostra vettura, è consigliato in primis cambiare periodicamente l'olio del motore.Inoltre, per mantenere buone le condizioni della nostra automobile, è importnate controllare regolarmente, attraverso l'apposita asta, il livello dell'olio e rispettare le tempistiche dei tagliandi.

Ma perchè l'olio è così importante per la nostra auto?

L’olio, ha il compito di lubrificare gli organi meccanici del motore, proteggere le superfici metalliche dalla corrosione, mantenere puliti i componenti con i quali entra in contatto ed aiutare inoltre il raffreddamento del propulsore. Ricordati per questo motivo di monitorare sempre l'apposita spia presente nel quadro strumenti.

Quando è necessario cambiare l’olio?

Innanzitutto non è un'operazione difficile e vi basterà,se non volete affidarvi ad un meccanico, seguire le indicazioni contenute all’interno del libretto di uso e manutenzione dell’auto.

In generale è consigliato effettuare il cambio ogni 15 mila chilometri circa per i veicoli a benzina e 30.000 km per quelli diesel. Inoltre insieme al cambio dell’olio va anche effettuata la sostituzione del relativo filtro che serve a mantienere pulito il lubrificante.

Dove fare il cambio olio?

Il cambio dell’olio motore può essere effettuato presso un benzinaio o presso officine specializzate.

Quanto costa il servizio?

Se il fai da te non è la vostra scelta, e vi affidate ad un meccanico, il costo di un cambio olio motore va dai 100 ai 150 euro.

Per fare questa approssimazione si deve tener conto, oltre al costo dell’olio, anche della manodopera del meccanico, delle spese di smaltimento dell’olio esausto, della sostituzione del filtro dell’olio (dai 15 ai 30 euro) e del cambio della guarnizione del tappo della coppa (50 centesimi). In generale una vettura utilizza dai 5 ai 6 litri di olio, acquistabile ad un prezzo di circa 10 euro al litro.

