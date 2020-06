Quanto costa ricaricare l'auto elettrica

Nella guida di oggi andiamo alla scoperta del mercato auto e moto, in particolare sui dati forniti da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) relativi alle vendite delle vetture ibride e dotate di alimentazione esclusivamente a batteria. Lo scorso in Italia sono state vendute 10.566 auto elettriche (+111%), mentre le immatricolazioni delle auto ibride (Mild-Hybrid, Full Hybrid e Plug-In) sono state 116.327, con un aumento del 33%. Per quanto riguarda le auto ibride, al vertice della classifica troviamo la Yaris di Toyota, brand che occupa anche le altre posizioni del podio con i modelli C-HR e RAV4.

Di seguito la classifica completa delle auto ibride più vendute in Italia

Toyota Yaris Toyota C-HR Toyota RAV4 Toyota Corolla Range Rover Evoque Suzuki Ignis Audi A6 Kia Niro Suzuki Swift Lexus UX

Passiamo ora alla classifica delle auto elettriche con al primo posto la citycar Smart ForTwo, seguita dalla Zoe di Renault e dalla Tesla Model 3.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quanto cosa ricaricare l'auto elettrica

Ricaricare un'auto elettrica tramite colonnina, il prezzo, che varia a seconda del fornitore, è di circa 0,45€ al kW fino ad una potenza di 22 kWh (ricarica lenta) oppure di 0,50€ per kW per una potenza superiore (ricarica veloce)

Concessionarie Verona