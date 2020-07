Aliscafi e traghetti Lago di Garda tutti gli orari

Da Maggio 2020 è ripreso il collegamento di traghetti da Torri del Benaco a Maderno con soltanto poche corse al giorno fino a prossimo Dpcm, dopo che la navigazione era stata sospesa dal 11 Marzo 2020 per la pandemia del coronavirus. I servizi di traghetti che hanno ripreso a viaggiare dal 4 Maggio sono stati erogati in funzione del DPCM 27/04/2020 per assicurare i servizi minimi essenziali di cui alla legge n. 146/1990. Dal 3 al 13 Giugno 2020 in occasione della possibilità di muoversi tra regioni diverse, sono state attivate nuove corse di traghetti.

Dal 13 Giugno 2020 sono disponibili nuove corse e nuovi orari che restano in vigore fino al 03 Luglio 2020.

Orari dei traghetti Lago di Garda

Sono in vigore dal 04 Luglio 2020 i nuovi orari per le corse in traghetto sul lago di Garda nella tratta Desenzano del Garda / Peschiera / Riva del Garda e ritorno. Ecco dove vedere tutti gli orari: orari traghetti ed aliscafi