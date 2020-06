Car sharing a Verona: la mappa 

Traffico e parcheggio sono, ormai ovunque, un notevole problema, per non parlare dei costi di carburante, per questo, è sempre più comune sentir parlare (e ricorrere) al car sharing. Questo è solo uno dei segnali del cambiamento del nostro modo di muoverci: lentamente, iniziano a notarsi sempre più auto elettriche e/o ibride e si iniziano a nominare le auto connesse. Il servizio di Verona ha preso il via il 24 aprile del 2015. GirACI, così si chiama il servizioIl car sharing è attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Quando utilizzate un’auto car sharing:

Usate la mascherina quando siete all’interno; Passate un panno con soluzione alcolica sulle superfici più di contatto, come il volante e il cambio (portate il panno con voi quando andate a prelevare l’auto. In alternativa al punto sopra, usate i guantini monouso; A fine corsa non lasciate nell’abitacolo cartacce, bottiglie ed altri oggetti.

Contatti e Sede

Indirizzo: Via Giuseppe Casaregis, 8869, 16129 Genova GE, Italia

Orari: Aperto 24 ore su 24

Telefono: +39 800 604 171