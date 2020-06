Imu in ritardo, cosa fare e quanto costa mettersi in regola a Verona

Dal 1° gennaio 2020 la TASI è stata abolita per effetto della legge n.160 del 27.12.2019. Per ogni informazione inerente l'anno 2020, si rinvia alle pagine IMU.

Che cos'è l'IMU

IMU, Imposta Municipale Unica, è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa l'abitazione principale assoggettata all'imposta solo se di lusso, ossia appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7), terreni agricoli e aree edificabili.

IMU Scadenze versamento

Acconto : entro il 16 giugno 2020

: entro il Saldo: entro il 16 dicembre 2020

Entro il 16 giugno 2020 è possibile effettuare il versamento dell'intero importo dovuto annuo in unica soluzione

Imu come si paga

Il versamento è effettuato in autoliquidazione tramite modello F24 oppure anche tramite apposito bollettino postale c/c postale IMU n.1008857615

Importo minimo: il tributo del singolo soggetto passivo non è dovuto nel caso in cui l'imposta annua, con riferimento alla percentuale di possesso del contribuente, sia inferiore a € 12,00.

Il pagamento dell'imposta deve essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se è superiore. ( Il codice Ente del Comune di Verona e i codici tributo li trovate al sito)

Modalità in emergenza sanitaria Attenzione: in ottemperanza ai Decreti del Governo in merito all'emergenza Coronavirus, si può accedere all'Unità Organizzativa Tributi Accertamento Riscossione solo su appuntamento concordato.

In questa pagina tutti i contatti. IMU calcola la tua imposta Attraverso il servizio interattivo LinkMate, gratuito e utilizzabile 24 ore su 24 è possibile: avere informazioni sullo stato dei pagamenti (anche precedenti)

calcolare l'imposta

eventuale ravvedimento operoso

stampare il modello F24 sia per l'IMU che per la TASI



Imu in ritardo, cosa fare e quanto costa mettersi in regola

Se non avete pagato l’imposta dovuta in tempo utile potete facilmente regolarizzare la vostra posizione con il “ravvedimento operoso”, che prevede una piccola maggiorazione nel pagamento, correlata alla durata del ritardo. Una penalizzazione decisamente inferiore a quanto dovreste pagare se fosse il Comune a sanzionare l’inadempienza addebitandovi quanto dovuto con l’aggiunta della sanzione. Puoi calcolare quanto devi pagare, cliccando su questo link.

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, che considerata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e successive modificazioni, consente la regolarizzazione entro:

quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;

oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;

oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;

oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;

oltre i due anni con la sanzione del 5%

Per ulteriori informazioni: U.O. Tributi Accertamento Riscossioni

Via Adigetto 10 - 37122 Verona

tel. 045 8079582 - 8078370