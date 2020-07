Modello unico 730: come si compila e dove si presenta

Il Modello unico 730 viene compilato per la propria dichiarazione dei redditi ed è destinato a lavoratori dipendenti e pensionati.Con il 730 il rimborso delle spese detratte arriva direttamente in busta paga o con l’accredito della pensione, mentre se ci sono somme da versare queste vengono trattenute. Non ci sono calcoli da fare

Modello 730 le novità del 2020

Dal 2020 il 730 può essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso 2019 o entro il 30 settembre 2020. Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi PF.

Modello 730 chi deve presentarlo

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2019 hanno percepito:

redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto),

redditi dei terreni e dei fabbricati

redditi di capitale redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)

redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)

alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).

Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che hanno percepito redditi nel 2019 ma non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio per la dichiarazione del 2020.

Modello 730 dove si presenta

Dove presentarlo:

Sito dell’agenzia delle entrate

Sostituto d’imposta

Centri di assistenza fiscale

Modello 730 scadenze

I termini per la presentazione del 730 scadono il 30 settembre.