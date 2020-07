Centri autorizzati assistenza fiscale Caaf e Caf: indirizzi delle sedi in città

Quando si parla di centri di assistenza fiscale, in molti, specialmente i non addetti ai lavori, non sanno che esistono due tipi di Caf: Caaf, Centro autorizzato di assistenza fiscale e Caf, Centro di assistenza fiscale. Possono prestare assistenza fiscale solo i centri che fanno espressa richiesta al ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra questi solo coloro che hanno i requisiti richiesti vengono iscritti nell'Albo dei centri di assistenza fiscale.

Cosa sono i Caaf

I Caaf, come quello della Cisl, della Uil e dalla Cgil, sono strutture sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati e strutture territoriali da esse delegate, oppure associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni. Si tratta di sportelli istituiti per aiutare lavoratori e pensionati a risolvere i problemi e le incombenze di natura fiscale. Problemi e incombenze che con una normativa come la nostra, che si evolve di anno in anno e diviene sempre più complessa, sono di difficile gestione individuale. L'asse portante del servizio è costituito dall'attività di consulenza per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi (Ici, acconti/saldi delle imposte, Red, riccometro, sanitometro, modello Unico o 730).

Cos'è il Caf

I Caf sono invece formati da soggetti legalmente abilitati alla professione di avvocato, consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali. Per legge devono costituirsi nella forma di società di capitali, designare un proprio responsabile e avere come oggetto sociale lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale.

Centri autorizzati assistenza fiscale Caaf e Caf: indirizzi delle sedi Verona

Le sedi di Verona: