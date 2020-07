Elenco delle scuole comunali

Tutte le informazioni attuali sulle Scuole d'infanzia a Verona

Scuole 2020

Come è noto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 i servizi educativi per l'infanzia sono stati sospesi fino al 14 giugno 2020 ma molto probabilmente la sospensione sarà prorogata con ulteriore DPCM fino al termine dell'anno educativo/scolastico e cioè fino al 30 giugno 2020. Al momento è possibile attivare, nel rispetto delle linee guida statali e regionali, solo le attività ludico/ricreative estive. Al riguardo, il Comune di Verona ha già organizzato per i ragazzi da 6 a 12 anni i Centri Estivi Ricreativi che partiranno il 22 giugno 2020, e per i bambini 0-6 anni dal 1° luglio 2020.

Scuole dell'infanzia nel Comune di Verona

Le scuole dell'Infanzia Comunali di Verona si rivolgono a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età, garantendo un percorso educativo e di cura che valorizzi le potenzialità di ciascuno e promuova la formazione in tutti gli ambiti della crescita. Ogni sezione accoglie un massimo di 26 bambini di età eterogenea; in presenza di bambini con disabilità il numero viene ridotto. Ogni sezione è seguita da 2 insegnanti contitolari che, insieme a tutti i docenti del plesso, elaborano e realizzano progettualità condivise.

