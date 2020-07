Iscrizioni scuola online: ecco come fare

Vuoi seguire un corso universitario ma non hai tempo perché lavori?

Tranquillo non c'è nessun problema, puoi affidarti alle Università telematiche!

Come funziona?

Potrai scegliere tu l'orario di studio, seguirai i corsi comodamente da casa, ti servirà solamente il tuo pc, perché il materiale sará tutto disponibile online. Inoltre in caso di bisogno potrai rivolgerti ad un tutor!

Valore legale

Oggi in Italia infatti sono ben undici le università telematiche, riconosciute dal Ministero dell'istruzione. Queste universitá, hanno lo stesso valore legale di quelle tradizionali e rilasciano lo stesso tipo di titolo.

Università Telematiche riconosciute in Italia

Di seguito l’elenco completo delle università online riconosciute dal Miur:

Università Telematica Internazionale Uninettuno,

Università degli Studi Niccolò Cusano,

Telematica Roma,

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza,

Pegaso Università Telematica,

Università San Raffaele,

Università Mercatorum,

Università degli Studi eCampus,

Università degli Studi Giustino Fortunato,

Università degli Studi Guglielmo Marconi,

Italian University Line,

Università Leonardo Da Vinci.

Tra le più note vi consigliamo:

Uninettuno

Questa Università telematica ospita le facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Beni culturali, Psicologia e Scienze della comunicazione. Inoltre offre svariati Master e corsi di aggiornamento professionale.

Pegaso Università Telematica

Offre un’ampia offerta formativa che include non solo corsi di laurea, ma pure master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento e di alta formazione. Corsi di laurea troviamo: laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, laurea Triennale in Ingegneria Civile, laurea Triennale in Scienze Turistiche, Laurea Triennale in Economia Aziendale, Laurea Triennale in Scienze Motorie, Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, Laurea Magistrale Biennale in Scienze Pedagogiche, Laurea Magistrale Biennale in Management dello Sport e delle Attività Motorie, Laurea Magistrale Biennale in Scienze Economiche e Laurea Magistrale Biennale in Ingegneria della Sicurezza.

Università degli studi Gulielmo Marconi

Prevede 7 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Lettere, Scienze della formazione, Scienze politiche e Scienze e tecnologie Applicate.