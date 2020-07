I migliori siti per la ricerca di lavoro a Verona

Oggi vi sono diverse piattaforme online che ci aiutano e semplifiicano nella ricerca; infatti, spesso cercare lavoro su Internet è molto più facile che farlo tramite i “classici” annunci su cartaceo.

Trovare lavoro a Verona

Di seguito i 5 siti più efficaci

1) LinkedIn: è il maggiore social network rivolto al mondo del lavoro. Avere un profilo attivo e ben aggiornato aumenta le possibilità di essere cercati (o di essere apprezzati quando ci si propone). E c'è ovviamente una sezione dedicata alle ricerche di lavoro sul proprio territorio

2) Indeed: Un motore di ricerca di annunci di lavoro che fornisce, tramite la ricerca interna, una serie di annunci su cui è possibile cliccare per vedere tutti i dettagli. Indeed offre inoltre la possibilità di pubblicare il proprio curriculum vitae e di fare una ricerca per candidarsi tramite CV.

3) Jobrapido: Altro motore di ricerca lavoro, che permette all’utente di trovare gli annunci di lavoro a cui candidarsi.

4) Infojobs: Si tratta di una delle più note società di recruitment online

5)Trovolavoro: la Job Board del Corriere della Sera, si propone come punto di incontro tra i migliori talenti e le migliori aziende.