Dal 6 marzo si possono presentare le domande per il reddito di cittadinanza: le richieste vanno presentate alle Poste, oppure ai Caf o online nel sito www.redditodicittadinanza.gov.it se in possesso di SPID.

«Presso i 39 Centri per l’impiego del Veneto gli interessati trovano già da oggi gli avvisi su come richiedere il reddito – informa l’assessore Donazzan -. Anche se in questa prima fase operativa i CPI non sono coinvolti direttamente, in tutte le sedi centrale e decentrate sono disponibili cartelli informativi su dove presentare la domanda e sulle modalità di rilascio. Da aprile, dopo che l’Inps avrà verificato i requisiti dei richiedenti e le Poste avranno consegnato agli aventi diritto la carta prepagata che erogherà il reddito, i Centri per l’Impiego convocheranno i beneficiari per l’inserimento occupazionale».

Come e dove richiedere il reddito di cittadinanza: info e requisiti

Il reddito di cittadinanza deve essere richiesto a uffici postali, Caf e online. Per presentare domanda bisogna essere in possesso del proprio Isee in corso di validità. L’Inps verificherà i requisiti e comunicherà al cittadino l’esito della richiesta tramite e-mail o sms. In caso di esito positivo, Poste Italiane contatterà il cittadino per fissare un appuntamento all’ufficio postale e ritirare la carta prepagata sulla quale sarà erogato il reddito. I beneficiari del reddito saranno convocati dai Centri per l'Impiego successivamente al rilascio del reddito di cittadinanza da parte dell'Inps.

