Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e orari

Si chiama 4job ed è l’Ufficio Placement dell’Esu di Verona, il primo in Italia creato all’interno di un ente per il diritto allo studio. 4job,è strutturato come un sistema integrato di informazioni e servizi che, attraverso il portale dedicato (www.esu4job.it) e l’ufficio all’interno dell’ESU, sono in grado di supportare laureandi e neolaureati nel passaggio dallo studio al lavoro. Durante l’anno a 4job sono organizzati incontri di coaching, sessioni di orientamento in cui vengono affrontati i principali temi di interesse per i potenziali candidati (dalla definizione dell’obiettivo professionale all’utilizzo dei social network nella ricerca attiva di lavoro, l’importanza delle softskills e le diverse fasi del processo di selezione), recruiting day con aziende e giornate di orientamento all’autoimprenditoria, due giorni di full immersion in cui si susseguono lezioni frontali, lavori di gruppo e interventi di testimonial. Gli incontri tra coach e giovani sono anche on line, attraverso i webinar organizzati periodicamente sul portale.

Sede ed Orari 4job

Il front office di 4job si trova in Via dell’Artigliere 9, nello stesso edificio che ospita l’ESU di Verona, ed è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. ESU di Verona per questo progetto si è affidato a Fondazione Emblema.