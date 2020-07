Come fare un curriculum

In questa guida ti consiglieremo i passaggi che devi seguire per la corretta preparazione del tuo Curriculum Vitae.

Il Curriculum Vitae

I professionisti dedicati al reclutamento del personale si aspettano che il Curriculum Vitae sia l'espressione chiara e concisa di informazioni su dati personali, formazione ed esperienza professionale della persona in cerca di lavoro. L' obiettivo principale per preparare il tuo Curriculum Vitae è ottenere un colloquio.

Il Curriculum Vitae svolge una triplice funzione:

Presentati al tuo futuro datore di lavoro.

Metti in evidenza gli aspetti più importanti del tuo percorso accademico e di lavoro; così come la tua personalità

Dopo il colloquio, ricorda al tuo futuro datore di lavoro i fatti che parlano meglio di te.

Tra i tuoi punti di forza, il tuo Curriculum Vitae dovrebbe evidenziare quelli che sono perfettamente in linea con il ruolo che devi svolgere in azienda, senza mentire . Devi adattare il tuo Curriculum a seconda del lavoro per cui ti stai candidando.

Come strutturare il tuo Curriculum Vitae

Sezioni che un Curriculum Vitae deve avere:

Dati personali : nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo personale, numero di telefono di contatto, indirizzo e-mail ...

Formazione accademica : studi effettuati, indicanti date, centro e luogo in cui sono stati effettuati.

Formazione complementare : studi e seminari che estendono e completano la formazione regolamentata, indicando le date, il centro e il luogo in cui sono stati svolti.

Esperienza professionale : contratti, accordi e collaborazioni. Esperienza lavorativa svolta, incluso il tirocinio di studi che potrebbero interessare l'azienda che desidera assumerti. Non dimenticare di indicare le date, la società in cui hai lavorato e le funzioni e le attività svolte.

Lingue : in questa sezione parlerai delle lingue che conosci e del tuo livello. Se hai ottenuto un titolo riconosciuto.

Informatica : indica le competenze informatiche che possiedi: sistemi operativi, elaboratori di testi, fogli di calcolo, database, progettazione grafica, Internet, ecc.

Altri dati di interesse : in quest'ultima sezione sono indicati tutti quegli aspetti che non sono stati ancora inclusi, come: patente di guida, disponibilità, ecc.

Come presentare il tuo Curriculum Vitae

Esistono tre modi per presentare un Curriculum Vitae: cronologico , cronologico inverso e funzionale .

Il Curriculum Vitae cronologico inverso

Questa presentazione è pratica e guadagna più terreno ogni giorno. Comincia con i dati più recenti. Ha in primo luogo il vantaggio di mettere in evidenza gli studi e le esperienze più recenti, che sono ovviamente quelli che più interessano alle persone che potrebbero assumerti. Sottolinea l'evoluzione della tua formazione e carriera lavorativa. La sua presentazione cronologica offre lo schema ideale per un successivo colloquio personale.

Il Curriculum Vitae Cronologico

Permette di presentare le informazioni a partire dalla più vecchia alla più recente.

Il Curriculum Vitae funzionale

Distribuisce le informazioni per argomento e fornisce una rapida comprensione della tua formazione ed esperienza in un campo specifico. È uno strumento di marketing perfetto; Poiché non segue una progressione cronologica, consente di selezionare i punti positivi e di omettere gli eventuali errori del percorso, i periodi di disoccupazione, i frequenti cambi di lavoro ... Di solito è consigliato a candidati esperti con una vasta esperienza professionale. Lo specialista in assunzioni e assunzioni è abituato a queste tre forme di presentazione del curriculum, quindi dovresti scegliere quella che si adatta meglio al tuo profilo personale, alla formazione e al professionista.

Ricorda...