La camera di commercio a Verona: tutte le informazioni

Come scrive il DLgs 5 febbraio 2010,

“Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.”

Orari e Sedi Camera di Commercio a Verona

Ai fini del contenimento dell'emergenza Coronavirus la Camera di Commercio di Verona è aperta al pubblico solo nella sede centrale di Corso Porta Nuova 96 dal lunedì al venerdì con accesso ai servizi con le modalità sotto indicate. Le sedi periferiche di San Bonifacio, Villafranca e Legnago sono chiuse. Gli utenti sono invitati ad utilizzare in via prioritaria i servizi on line disponibili su questo sito e a preferire i contatti con gli uffici tramite i canali e-mail, telefonici o telematici. Per informazioni sui servizi della Camera di Commercio, assistenza e problemi tecnici: urp@vr.camcom.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

pagoPA

Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema pagoPA. Pertanto, da tale data, non sarà più possibile effettuare bonifici sul c/c bancario dell’Ente né pagamenti con il bollettino di c/c postale.