Ogni impresa italiana iscritta al Registro Imprese, possiede la 'Visura camerale“,una specie di "carta di identità" delle aziende.

Che cos'è la visura camerale

La visura camerale ordinaria è un documento redatto dalla Camera di Commercio che riporta le informazioni giuridiche ed economiche relative ad un’impresa italiana, iscritta al Registro delle Imprese. Le visure camerali contengono le principali informazioni legali, economiche e amministrative relative alle aziende iscritte presso il Registro delle Imprese. Dalla data del rilascio il documento ha una validità di sei mesi. Questo documento, garantisce l'effettiva esistenza dell'azienda e la pubblicità legale di tutti gli atti che la riguardano, permettendo ai cittadini di ottenerne informazioni specifiche e valutarne la solidità.

Cosa contiene la visura camerale

i dati anagrafici dei soci,

l’indirizzo della sede legale,

la data di costituzione dell’azienda,

il codice REA, lo stato dell’attività,

l’email certificata,

il codice fiscale,

il numero di dipendenti nell’anno in corso,

i dati relativi al capitale sociale,

le partecipazione alla società,

le certificazioni di qualità,

la partita IVA.

Come richiedere la visura camerale

La visura può essere richiesta direttamente agli sportelli della Camera di Commercio; telematicamente accedendo al portale www.registroimprese.it. Per richiedere la visura non occorre registrarsi, è sufficiente inserire la denominazione dell'impresa e la provincia di apparteneneza. Il pagamento dei documenti richiesti deve essere effettuato on line con carta di credito accettata dal sistema; telematicamente attraverso la sottoscrizione della Convenzione Telemaco. Per diventare utente Telemaco occorre registrarsi al portale www.registroimprese.it.