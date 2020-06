Come attivare un prestito d'onore

Il prestito d'onore, è un finanziamento agevolato e regolamentato dal Decreto Legislativo 185/2000. Lo stesso decreto mette a disposizione dei contribuenti un capitale a fondo perduto e dei capitali a tasso agevolato per tutti coloro che vogliono avviare un’attività sia in proprio che in forma societaria. Esiste, poi, una forma di prestito d’onore specifica per gli studenti, istituita con la legge legge 390/1991. In questo caso, il credito viene concesso da alcune banche convenzionate per qualunque spesa necessaria al completamento del ciclo di studi: formazione, libri, vitto, alloggio, viaggi e tanto altro“ Se fino al 2015 era prevista una forma di prestito d'onore anche per piccole aziende, giovani imprenditori o start up, regolamentata da un'apposita legge approvata nel 2000: ad oggi la forma più “pura” di prestito d'onore è prevista solo per gli studenti universitari, anche se per il mondo imprenditoriale sussistono comunque delle forme agevolate di accesso al credito.

Come ottenere il prestito d'onore

Per accedere a questa misura occore essere in possesso dei seguenti requisiti:

