Come aprire un'azienda agricola a Verona

Avviare un'azienda agricola industriale non è facile e per farlo sono necessarie le giuste informazioni. Per questo è necessario scegliere uno spazio adeguato, uno stabilimento e soddisfare tutti i requisiti che comporta lo sviluppo di questa attività. Esistono diversi tipi di produzione di bestiame : suini, polli, vitelli, pecore, galline, tacchini, anatre, mucche o capre da latte stabili, tra gli altri. Man mano che la fattoria cresce, il networking ti consentirà di far crescere la tua attività . L'obiettivo della creazione di un'azienda agricola è quello di ottenere una buona resa dall'allevamento , nelle condizioni ottimali per lo sviluppo degli animali.

Come aprire un'azienda agricola

Come ogni azienda, per aprire una fattoria industriale è necessario disporre di determinati permessi , in modo che in seguito non ci siano problemi nel tuo lavoro.

Passaggi fondamentali:

Aprire una partita IVA;

Registrare l’attività presso la Camera di Commercio nel Registro delle Imprese;

Aprire una posizione INPS per il pagamento dei contributi.

Come diventare imprenditore agricolo

Per avviare un’attività e diventare imprenditore agricolo bisogna essere uno IAP (imprenditore agricolo professionale), secondo la legge D.Lgs. 99/2004, cioè essere una figura con requisiti professionali riconosciuta dalla regione.

Per ottenere il titolo di IAP occorre:

Avere conoscenze professionali agricole: diploma o laurea agraria o esercitare attività agricola da almeno 3 anni oppure aver frequentato appositi corsi regionali. L’attività agricola deve occupare almeno il 50% del proprio lavoro e almeno il 50% del tuo reddito da lavoro.

Iscriversi alla gestione previdenziale agricoltura.

Se passi abbastanza tempo a scoprire il settore agricolo e le sue esigenze, sarai pronto per creare la tua fattoria e iniziare a crescere.

Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona

Sede di Verona

37137 Verona (VR) - via Sommacampagna 63/H

tel. 045 8636711 - fax 045 8636750

email: sportello.vr@avepa.it

PEC: sp.vr@cert.avepa.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dirigente responsabile: Lisa Burlinetto

tel. 045 8636757 - email: lisa.burlinetto@avepa.it