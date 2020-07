Servizio Civile: tutte le informazioni utili

Un' opportunità per i giovani che desiderano ampliare le proprie competenze professionali e sociali, è quella di presentare domanda per svolgere il Servizio civile.

Cos'è il Servizio civile

ll Servizio Civile è stato istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, dal 1° gennaio 2005 ed è un'esperienza dedicata ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti in cui ci si svolgono diverse attività di utilità sociale. All'interno del Servizio Civile un ragazzo e una ragazza possono vivere un percorso importante di crescita personale e un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva. L'attività prevede un rimborso mensile pari a 439,50 euro.L'anno di servizio civile, se utilmente concluso, può essere riconosciuto come punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici e, laddove previsto nei progetti, può concorrere all'acquisizione di crediti formativi e anche sostituire o completare un tirocinio curriculare. Un percorso volontario per i giovani da svolgere nei seguenti settori:

. Assistenza

. Ambiente

. Educazione

. Riqualificazione urbana

. Turismo sostenibile e sociale

. Sport

. Protezione civile

. Agricoltura

. Servizio civile all’estero.

Su tutto il territorio nazionale è possibile partecipare al Servizio civile universale e sul territorio regionale anche al Servizio civile regionale.

Chi non può svolgere il Servizio civile regionale

I soggetti che hanno prestato servizio civile regionale non possono presentare ulteriore domanda per il servizio stesso.

I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale in altre regioni non possono presentare domanda per il servizio civile regionale.

I soggetti che abbiano avuto o che abbiano in corso con l'ente in cui dovranno prestare servizio civile regionale un qualsiasi rapporto di lavoro, non possono presentare domanda per il servizio civile regionale al medesimo ente.

Servizio Civile, bando Regione Veneto

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in data 2 luglio 2020, ha pubblicato il Bando per la selezione di 276 volontarie/i di servizio civile universale. Sono 276 i posti disponibili per le/i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatrici/ori volontarie/i di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di giovedì 10 agosto 2020 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno degli 11 progetti , della durata di 12 mesi, che si realizzeranno in Italia tra la fine 2020 e il 2021.

In particolare:

234 operatrici/ori volontarie/i saranno avviate/i in servizio in 5 progetti presentati dall’ente F.A.V.O. con le risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile;

16 operatrici/ori volontarie/i saranno avviate/i in servizio in 3 progetti autofinanziati presentati dall’ente l’Università degli studi di Pavia;

20 operatrici/ori volontarie/i saranno avviate/i in servizio in 1 progetto autofinanziato presentato dall’ente Fondazione IDIS – Città della Scienza;

6 operatrici/ori volontarie/i saranno avviate/i in servizio in 2 progetti autofinanziati presentati dall’ente AMESCI.

Le/Gli aspiranti operatrici/ori volontarie/i devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Nella sezione "Selezione volontari SC" ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Per facilitare la partecipazione delle/i giovani e, più in generale, per avvicinarle/i al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio alle/i ragazze/i, potrà meglio orientarle/i tra le tante informazioni e aiutarle/i a compiere la scelta migliore. Vai al Bando.

Per consultare l'archivio dei bandi, degli avvisi e delle graduatorie delle annualità precedenti, visitare la pagina "Documenti".