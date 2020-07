Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili

Davanti alla piaga delle dipendenza, è fondamentale la presenza di comunità di recupero. Per una persona fragile come chi abusa di alcol o sostanze, avere una rete di sostegno è necessario per ritornare alla vita normale. Vediamo assieme le comunità di recupero di Verona.

Cooperativa Sociale Ce.I.S. Verona A R.L.: Salita Fontana del Ferro, 2, 37129 Verona VR, Italia

Comunità dei Giovani Società cooperativa Sociale Onlus: Via Ponte Rofiolo, 3, 37121 Verona VR, Italia

La Genovesa Cooperativa Sociale Arl: Str. della Genovesa, 31, 37135 Verona VR, Italia