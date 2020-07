Le biblioteche aperte in città per studiare e lavorare da remoto

Nel territorio del Comune di Verona sono presenti numerose biblioteche. Le biblioteche sono distribuite nei vari quartieri ed offrono servizi di consultazione, lettura e prestito di libri e riviste. Le modalità di accesso alle biblioteche sono descritte nelle pagine di dettaglio sotto riportate, riferite ad ogni biblioteca.

La Biblioteca Civica ed il Centro Audiovisivi sono aperti con i seguenti orari:

Orari: lunedì 14.00-19.00, dal martedì al venerdì 9.00-19.00, sabato 9.00-14.00

Le Biblioteche di quartiere sono aperte con i seguenti orari:

lunedì e mercoledì 14.30 – 18.30 e martedì, giovedì e venerdì 9.00-13.00

PRESTITO

All'interno delle biblioteche sono consentiti solo i servizi di prestito e una breve consulenza bibliografica.

Sono attivi i Prestiti IntraSistema e le prenotazioni (al massimo 3 prenotazioni via Catalogo Biblioteche Veronesi o via telefono).

Gli Audiovisivi garantiscono il prestito solo previa prenotazione telefonica o via mail, con consegna il giorno seguente la prenotazione. Non è previsto il servizio di reference in sede, solo per telefono o via mail.

