Il Consultorio, si tratta di un servizio orientato alla tutela della salute psicofisico, della donna in tutte le fasi, della sua vita del bambino e dell'adolescente. Di seguito tutte le sedi e i contatti.

Consultori: indirizzi ed orari a Verona

SEDI DI VERONA:

Via Poloni, 1. tel.: 045 596384 fax.: 045 9287022 email: consultorio1@aulss9.veneto.it

Via del Capitel, 22. Orari: dal Lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 Tel. +39 045 878 7777

Via Volturno, 20. Orari: Martedì, Mercoledì 8.30 / 11.30 - Mercoledì 14.30 / 17.30. Tel. 045 501 583. Email: consultorio3@ulss20.verona.it

Via Siracusa, 4/b. Orari: Lunedì, Giovedì 8.30 / 11.30 - Martedì 14.30 / 17.30. Tel. 045 576 059. Email: consultorio4@ulss20.verona.it

ALTRE SEDI NELLA PROVINCIA:

S.Bonifacio. Via Sorte, 15. Orari: Lunedì Mercoledì Giovedì 10.00 / 12.00 - Lunedì 14.00 / 17.00. Tel. 045 613 8515. Email: consultorio7@ulss20.verona.it

San Giovanni Lupatoto. Via Belluno, 1. Orari: Lunedì Mercoledi` 08.30 / 11.30 - Lunedì 14.00 / 17.00. Tel. 045 829 9858. Email: consultorio9@ulss20.verona.it

Cologna Veneta. Via Rinascimento, 20. Orari: Lunedì 14.00 / 17.00 - Venerdì 9.00 / 12.00. Tel. 0442 425 101. Email: consultorio8@ulss20.verona.it

Tregnago. Via Massalongo, 24. Mercoledì Giovedì 09.00 / 12.00 - Giovedì 14.00 / 17.00. Tel. 045 780 8450. Email: consultorio6@ulss20.verona.it

E' in funzione il Centro Unico Prenotazioni per i Consultori Familiari. Dal Lunedì al Venerdi dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Tel. 045 928 7000 Attraverso il CUP si possono prenotare visite ostetriche e ginecologiche per: contraccezione, gravidanza, menopausa. E' un servizio gratuito e non occorre l'impegnativa del medico. Le visite vengono effettuate nelle sedi dei Consultori Familiari.