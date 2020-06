Come trovare una baby sitter a Verona?

Come si trova una baby sitter per accudire i nostri bambini? Negli ultimi anni spopolano i siti online e le app di intermediazione, oltre che gli annunci Facebook. Tra i più consiglaiti ci sono www.lecicogne.net o www.babysits.it.

Quanto si paga una tata?

Per una tata che accudisce un bambino piccolo dalla mattina al pomeriggio inoltrato, o per una baby sitter part-time che ogni giorno si occupa dei bambini per tre o quattro ore, è consigliabile ricorrere a formule di retribuzione forfettaria. In ogni caso per definire la retribuzione ‘giusta’ di una baby sitter bisognerebbe prendere in considerazione diversi fattori. Non appena terminata la fase cercasi baby sitter individuando il candidato ideale, è importante domandarsi:

- voglio una persona con tanti anni di esperienza o una giovane studentessa volenterosa?

- che referenze ha?

- ha qualche titolo di studio o comunque ha frequentato corsi inerenti all’attività svolta?

- quante ore e quanti giorni alla settimana sarà coinvolta?

- che tipo di attività dovrà svolgere?

- quanti bimbi dovrà guardare?

Come trovare baby sitter a Verona?

Cerchi babysitter a Verona? Sul portale di Babysits troverai un o una babysitter affidabile a Verona. Nel portale ci sono ben 143 babysitter attive/i a Verona che corrispondono ai tuoi criteri di ricerca e ancora di più nel quartiere in cui vivi!

La conoscenza delle lingue straniere è certamente un ulteriore fattore di distinzione che induce le tate a chiedere una maggiorazione (la tariffa oraria si aggira mediamente sui 10 euro all’ora). Le famiglie italiane sono infatti sempre più interessate a baby sitter bilingue o madrelingua in modo che i bimbi possano iniziare ad apprendere la lingua straniera in modo naturale, giocando.

Secondo un ricerca di Sitter Italia by Sitly, piattaforma che mette in contatto on-line genitori e baby sitter, il costo medio orario di una baby sitter in Italia è di 7,67 euro all’ora. La statistica si basa su un data-base di transazioni rilevante (ad oggi sono più di 400.000 gli iscritti al portale), spalmato su tutte le regioni d’Italia.

La città è risultato essere un ulteriore elemento di differenzazione dei prezzi: la baby sitter a Verona si aspetta mediamente 7,87 euro l’ora; quelle di Peschiera del Garda 7,95, diVenezia 7,97 euro Le tate di Brescia chiedono 7,91 euro l’ora, quelle di Verona 7,87 euro, di Cremona 7,85 euro, mentre quelle di Bergamo risultano più care con 8,05 euro.

E’ bene ricordarsi che all’interno della relazione fra i genitori e chi si prende cura dei loro bambini, il tema del compenso sia di importanza fondamentale. Approcciare la questione con un atteggiamento del tipo ‘il risparmio per il risparmio’ non è mai una buona idea. La baby sitter è la persona a cui deleghiamo la cura dei nostri figli. Colei che ci sostituisce nell’educazione, nelle cure materiali e perfino nell’affettività durante le ore in cui non siamo in casa.