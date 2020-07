.A volte capita che quel figlio tanto desiderato non arrivi e molte coppie maturano il desiderio di essere genitori l'adozione. Vediamo insieme quali sono i passaggi da seguire per intraprendere il percorso di genitorialità adottiva.

Adottare un figlio: come e dove presentare la domanda

Per adottare un bambino ci si deve rivolgere al tribunale dei minori dove si può fare la domanda di adozione e, se si posseggono i requisiti, si può far partire l'iter. L'iter è differente a seconda se si voglia adottare un bambino italiano o straniero. Nel primo caso ci si deve rivolgere al tribunale dei minori, nel secondo ci si rivolge alla Commissione per le adozioni internazionali. Rappresenta l'autorità italiana del settore nel campo internazionale e garantisce il rispetto della convenzione de l'Aja del 1993 sulla tutela dei minori

Numero verde Linea Cai: 800002393

Chi può adottare?

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

I limiti di cui innanzi possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

Quanto costa adottare un figlio