Patente di guida: le informazioni per richiedere il rinnovo

Spesso, infatti, ci si dimentica di rinnovare la patente, il documento fondamentale per poter circolare per le strade e le conseguenze non sono di poco conto.Eccetto i casi per i quali è richiesta la visita in Commissione medica locale, occorre effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall'art. 119 del Codice della strada, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare. Al momento della visita è necessario portare l'attestazione del versamento di €9,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) ed una marca da bollo di € 14,62. Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia all'interessato il certificato medico con la marca da bollo e invia comunicazione della conferma di validità al ministero dei trasporti. Successivamente il ministero spedisce al domicilio dell'interessato un tagliando adesivo che attesta la validità della patente di guida. Il tagliando deve essere applicato sul documento. Per avere informazioni sullo stato della pratica è possibile contattare il numero verde

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. Patente di guida: quando e come rinnovarla Scadenza rinnovo secondo l'età Categoria patente Meno di 50 anni Più di 50 anni Più di 60 anni Più di 65 anni Più di 70 anni A 10 5 5 5 3 B 10 5 5 5 3 C 5 5 5 2 2 D 5 5 1 A, B, C speciali 5 5 5 5 3 D speciale 5 5 1 BE 10 5 5 5 3 CE 5 5 5 2 2

.